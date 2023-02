Chiuse ufficialmente le porte del calciomercato, saltano fuori i retroscena relativi alle trattative non finalizzate.



Una di queste ha coinvolto Genoa e Brescia che dopo aver discusso per giorni lo scambio di casacche tra il rossoblù Filip Jagiello e il biancazzurro Tom van de Looi alla fine non hanno raggiunto l'intesa definitiva.

A porre il veto su un'operazione che sembrava ad un passo dal concretizzarsi è stato il presidente delle Rondinelle in persona, Massimo Cellino.



Lo rivela stamane l'edizione genovese di Repubblica.