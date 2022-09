Guai a centrocampo per il Genoa in vista della trasferta di sabato pomeriggio in casa della Spal. Contro gli estensi mister Blessin potrebbe dover rinunciare al faro del suo gioco, quel Milan Badelj intoccabile nelle alchimie tattiche del tecnico tedesco.



Come evidenzia questa mattina Il Secolo XIX, il mediano croato è fermo da ormai dieci giorni, non avendo partecipato a nessuna sessione di allenamento nell'ultima settimana e mezza. Colpa del problema muscolare al polpaccio accusato nel corso della gara con il Modena dello scorso 17 settembre. Un dolore che lo aveva costretto all'uscita anticipata dal campo contro i canarini e che ad oggi non è ancora passato.



Molto probabile, dunque, che il vicecampione del mondo possa saltare la sfida del Mazza, venendo sostituito da uno tra Ilsanker e Strootman.