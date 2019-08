È costata cara a Francesco Cassata l'amichevole di venerdì scorso contro il Nantes.



Il centrocampista, fresco acquisto del Genoa, era uscito malconcio dal campo prima del fischio finale a causa di un brutto colpo subito alla spalla destra. Un infortunio che l'ha costretto a saltare anche il successivo test del Grifone, quello dell'altroieri con il Bordeaux.



Rientrato a Genova, ieri il giocatore si è sottoposto agli accertamenti clinici per capire l'entità del danno. Gli esami, secondo quanto riporta il sito ufficiale della società ligure, hanno evidenziato "una sublussazione acromion claveare“. La prognosi, si legge ancora nella nota, verrà definita in base all’evoluzione del quadro clinico. È tuttavia molto probabile che Cassata possa saltare i primi impegni ufficiali del grifone, quello in Coppa Italia del 18 agosto, e quelli in campionato con Roma e Fiorentina dei due fine settimana successivi.