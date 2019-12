Con un occhio al mercato e uno al campo il Genoa si appresta a metter piede nel terzo decennio del terzo millennio.

Mentre la dirigenza lavora senza sosta alla ricerca di nuovi innesti con i quali rafforzare una rosa rivelatasi deficitaria, lo staff tecnico e sanitario fa altrettanto preparandosi al primo impegno del 2020, lo scontro salvezza di domenica a Marassi con il Sassuolo.



Un battesimo da non fallire per il neo-tecnico rossoblù Davide Nicola che contro gli emiliani potrà contare sul rientro in campo di diverse pedine fondamentali. Oltre a Goran Pandev, fuori per squalifica negli ultimi due match di dicembre, con i neroverdi l'allenatore piemontese potrà quasi certamente contare anche su Cristian Zapata e Stefano Sturaro. Sia il difensore che il centrocampista hanno preso parte regolarmente alle sessioni di allenamento dei giorni scorsi e sembrano essersi messi alle spalle i rispettivi infortuni.