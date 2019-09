Tra gli spettatori d'eccezione che domenica hanno assistito a Marassi alla gara tra Genoa e Atalanta c'era anche l'ex capitano rossoblù e oggi direttore sportivo del Boca Juniors Nicolas Burdisso: "Da quando ho smesso di giocare è stata la prima volta che sono tornato a Marassi a vedere il Genoa - ha detto l'argentino al Secolo XIX - Avevo promesso che sarei venuto presto, volevo farlo da un po’: sono venuti a galla tanti ricordi, è stata una gran bella emozione, ma non avevo dubbi".



Ad aumentare la sua soddisfazione c'è poi il fatto di aver visto una bella partita, seppur con l'amarezza per la sconfitta rimediata in extremis dal suo Grifone: "Bella gara, tra due squadre che volevano vincere. Mi spiace per il Genoa, non ho neanche visto il gol di Zapata perché sono uscito dallo stadio un paio di minuti prima. Diciamo che io non ho perso (ride)... a parte gli scherzi, bravo Zapata e sfortunato il Grifone. Ci stava il pareggio anche se forse l’Atalanta ha fatto qualcosina in più, ma Andreazzoli è agli inizi e ha già ben figurato contro una squadra molto dura da affrontare per tutti".



Burdisso ha infine fatto un parallelo tra Andreazzoli e Gasperini, due allenatori che lex difensore conosce molto bene: "Hanno entrambi un’idea affascinante di calcio ma propongono uno stile diverso. Con Andreazzoli ho avuto un gran bel rapporto a Roma: con lui non vedrete un Genoa a ritmi vertiginosi e intensi come succede con le squadre di Gasperini, ma un Grifone molto equilibrato tra attacco e difesa che punterà tanto sulla circolazione di palla a centrocampo. Devo dire che ho già visto un gran bel Genoa, c’è aria di svolta, giocatori di qualità, bel mix tra giovani e più esperti e di nuovo entusiasmo tra i tifosi. Ora bisogna solo procedere passo dopo passo, con calma".