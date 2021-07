Perso Kevin Strootman, il Genoa sonda il mercato alla ricerca di elementi in grado di non far rimpiangere il centrocampista olandese.



La pista che affiora nelle ultime ore porta in Germania e più precisamente a Magonza. E' lì infatti che gioca da ormai due stagioni il nazionale svizzero, impegnato in questi giorni nell'Europeo, Edimilson Fernandes.



Il 25enne d'origine capoverdiana in possesso anche del passaporto portoghese non ha ancora fatto il suo debutto nella rassegna iridata ma è ugualmente entrato nel mirino della dirigenza del Grifone.



Regista ben strutturato fisicamente, che all'occorrenza può agire anche da mezzala, Fernandes già conosce il nostro campionato. Nella stagione 2018-19, infatti, il ragazzo fu prelevato in prestito dalla Fiorentina, disputando in totale 29 gare e trovando anche la via della rete in due occasioni.