Con ogni probabilità non sarà la gara contro il Milan a definire il futuro di Rolando Maran sulla panchina del Genoa.Anche in caso di ennesima sconfitta questa sera per i rossoblù, al tecnico trentino dovrebbe essere comunque garantitaDel resto pretendere di far punti contro una squadra che da giugno ad oggi sta collezionando una striscia di risultati utili impressionante e che sta viaggiando a gonfie vele sia in Italia che in Europa è forse una richiesta troppo alta anche per chi come il Genoa in questo momento ha, sportivamente parlando, l'acqua alla gola.Ben diverso però sarà il discorso tra pochi giorni.che attendono i liguri prima della sosta natalizia. Domenica i rossoblù saranno di scena a Benevento, mentre mercoledì prossimo faranno visita ad un'altra neopromossa, lo Spezia, in un sentitissimo derby mai visto a questi livelli. Saranno queste, quasi certamente, le cartine di tornasole per il futuro di Maran al quale anche un solo passo falso contro sanniti o levantini potrebbe costare un esonero praticamente scontato.Se la malaugurata ipotesi dovesse concretizzarsi, la dirigenza ligure non si farà trovare impreparata, annunciando il sostituto di Maran in tempi rapidissimi. E a sedersi sulla panchina più calda d'Italia dovrebbe esserci un soggetto che l'ambiente lo conosce molto bene. Le due opzioni più probabili in caso di cambio di allenatore sono infatti quelle che portano dalle parti diDue tecnici molto amati dalla tifoseria e in grado entrambi nel recente o recentissimo passato di traghettare i rossoblù verso salvezze che al loro arrivo apparivano al limite del credibile.