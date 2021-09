Tre partite, due assist, un gol. Difficilmente l'inizio di stagione, e di avventura, di Andrea Cambiaso con la maglia del Genoa poteva essere migliore.



Il 21enne cresciuto con il Grifone nel cuore, forgiandosi nella cantera rossoblù per poi passare le proprie domeniche al bordo campo del Ferraris a fare il raccattapalle, è senza dubbio una delle sorprese assolute di questo primo scapolo di campionato.



Combattivo ma umile, propositivo ma anche in grado di adattarsi alle ragioni di squadra, capace di sfornare cross al bacio e di andare alla conclusione personale, il numero 50 del Genoa sta facendo di tutto pur non far rimpiangere Davide Zappacosta, vecchio proprietario di quella corsia ora divenuta di sua pertinenza. Impresa tutt'altro che semplice visto il rendimento avuto dall'esterno laziale lo scorso anno in riva al Mar Ligure. Eppure lui ci sta riuscendo alla perfezione tanto da cominciare ad attirare su di sé gli occhi interessati di diversi osservatori di mercato.



Certo, se una rondine non fa primavera neppure tre fanno molta differenza e prima di capire se realmente il ragazzo possieda tutta la stoffa messa in mostra in queste settimane bisognerà attendere ancora un po'. Nel frattempo, però, giusto per non correre rischi inutili, come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, il Grifone sta pensando di blindarlo, proponendogli un contratto più lungo e sostanzioso di quello in essere. Una proposta legittima che Cambiaso, dato il suo dna fortemente rossoblù, difficilmente faticherà ad accettare.