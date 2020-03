L'acquisto di Adama Soumaoro da parte del Genoa è stata una delle mosse di mercato più azzeccate dell'intera Serie A per quanto riguardo l'ultima sessione di mercato.



Il gigante francese, in poche settimane, è riuscito a conquistare un posto da titolare fisso e inamovibile nella retroguardia rossoblù, garantendo prestazioni di spessore e sostanza che hanno contribuito a puntellare una difesa che prima del suo sbarco risultava la più perforata del campionato.



Prove che inevitabilmente hanno attirato sul 27enne di Fontenay-aux-Roses gli interessi degli osservatori di molteplici club, sia in Italia che nel resto d'Europa. Nonostante il ragazzo sia giunto in Liguria in prestito semestrale dal Lille, il Genoa è comunque relativamente tranquillo circa l'ipotesi di vederlo in maglia rossoblù anche nella prossima stagione.



L'accordo con i francesi prevede infatti che entro il 30 giugno i liguri possano acquistare il giocatore a titolo definitivo a fronte del versamento di 10 milioni di euro. Una cifra tutto sommato contenuta per un giocatore che ha dimostrato di poter dire la sua in un campionato impegnativo come quello italiano.