Genoa, caccia ad un'ala ex Bologna

AFP via Getty Images

La squadra mercato del Genoa è al lavoro alla ricerca di rinforzi per puntellare la rosa da affidare ad Alberto Gilardino in vista della prossima stagione.Tra gli obiettivi seguito dal club di Villa Rostan ci sarebbe anche una vecchia conoscenza del calcio italiano, da qualche mese trasferitosi in Danimarca.Stando a quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, i rossoblù avrebbero effettuato un sondaggio per l'ala gambiana22enne di proprietà del Vejle.Arrivato in Italia giovanissimo a bordo di un barcone, Juwara venne notato dagli osservatori del Chievo che lo inserirono nel proprio vivaio per poi farlo debuttare in Serie A a 17 anni. Successivamente è approdato al Bologna con cui ha segnato la prima rete tra i professionisti nella gara contro l'Inter vinta 2-1 dai felsinei, prima di affrontare diverse esperienze in prestito tra Boavista, Crotone e Odense. Un anno fa il passaggio a titolo definitivo al Vejle con la cui maglia ha disputato 31 partite segnando 3 reti nell'ultimo campionato.

Ora per lui potrebbe esserci di nuovo l'Italia ad attenderlo, con il Genoa che potrebbe regalarne l'estro e la velocità di cui dispone a mister Gilardino.