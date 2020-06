Il futuro della porta del Genoa resta un mistero. Se nei piani della società rossoblù l'ipotesi ideale rimane quella di confermare tra i propri palila realtà potrebbe essere assai più complicata.Il cartellino del portiere laziale è di proprietà della Juventus che lo scorso gennaio ha accettato di rimandarlo in prestito in Liguria per rilanciarlo dopo una stagione e mezza difficilissima per lui in bianconero. Una missione riuscita in pieno, con Perin che non appena rimesso piede a Pegli ha dimostrato subito di essere tornato l'atleta eccezionale di qualche anno fa, quello in grado di conquistarsi un posto stabile in Nazionale. Ciò tuttavia non significa che ad agosto, a campionato concluso, l'Airone di Latina non possa nuovamente spiccare il volo verso altri orizzonti, assecondando la volontà della Vecchia Signora di inserirlo in qualche trattativa di mercato come parziale contropartita.Motivi che inducono il Grifone a guardarsi attorno, muovendosi per tempo alla ricerca di un eventuale nuovo numero 1. I profili dei giovanirispettivamente estremi difensori di Venezia e Pisa, sono da tempo entrati nell'orbita di interesse della dirigenza ligure. Tuttavia ambedue non dispongono ancora della sufficiente esperienza per essere insigniti del ruolo di portiere titolare in Serie A. Più facile che, in caso di salvezza dei rossoblù, uno dei due possa arrivare a Genova per coprire le spalle ad un collega più anziano.L'idea del ds Francesco Marroccu è infatti quella di affidare i pali ad un giocatore di comprovata esperienza, che ben conosca il massimo campionato ma che per un motivo o per l'altro sia disposto a cambiare casacca. Un identikit che combacia alla perfezione con i connotati diIl classe 1992 è attualmente il vice di Pierluigi Gollini all'Atalanta e vanta nel proprio curriculum oltre 100 gare in A, collezionate con i bergamaschi ma anche con Frosinone e Fiorentina. La società orobica, in caso di partenza di Gollini, sembra intenzionata a puntare forte proprio su Perin, costringendo Sportiello a vivere un'altra stagione da riserva. Uno scambio di armadietti tra questi ultimi due potrebbe rappresentare la perfetta chiusura del cerchio.Un altro portiere che esaudirebbe in pieno i requisiti richiesti dalla dirigenza ligure è, anch'egli guarda caso di proprietà atalantina anche se attualmente domiciliato alla Spal. Attenzione poi allo svedeseche terminato il prestito al Cagliari a fine torneo rientrerà alla Roma con poche chance di restarvi.