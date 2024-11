Genoa-Cagliari: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Al Luigi Ferraris la curiosità sarà tutta rivolta sui padroni di casa, alla prima uscita dopo il ribaltone che in settimana ha visto Patrick Vieira prendere posto in panchina a scapito dell'esonerato Alberto Gilardino.: i liguri hanno agguantato il Como, i sardi hanno bloccato il Milan sul 3-3.

In precedenza il Cagliari aveva collezionato tre sconfitte consecutive, contro Lazio, Bologna e Udinese, seguite all'ultimo successo, il 3-2 interno sul Torino dello scorso 20 ottobre. Il Genoa invece era tornato alla vittoria contro il Parma, espugnando il Tardini con un gol di Andrea Pinamonti ma è ancora alla ricerca della prima affermazione interna in questa stagione.

* Partita: Genoa-Cagliari* Data: Domenica 24 Novembre 2024* Orario: 12:30* Canale TV: Dazn, Dazn 1 (canale 214 di Sky)* Streaming: DaznLeali; Sabelli, Vasquez, Vogliacco, Martìn; Zanoli, Frendrup, Badelj, Thorsby; Pinamonti, Balotelli. All. P. Vieira.Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. D. Nicola.La sosta è servita al Genoa per recuperare alcuni dei tantissimi infortunati che nelle scorse settimane hanno affollato l'infermeria di Pegli. Al suo debutto sulla panchina del Grifone Patrick Vieira dovrebbe poter contare sui ritrovare Messias, Vitinha, Vazquez, Bani e Norton-Cuffy, anche se soltanto il difensore messicano ha qualche chance di partire titolare. Di contraltare le notizie che arrivano dalle nazionali giovanili azzurre che hanno riconsegnato un Jeff Ekhator e un Fabio Miretti in pessime condizioni, mettendone in serio dubbio la presenza con il Cagliari.

Solo problemi di abbondanza invece per Davide Nicola, uno dei tanti ex della gara. Il tecnico piemontese ha di fatti l'intero organico a sua disposizione per schierare il suo 4-2-3-1. In porta tornerà Scuffet al posto di Sherri, titolare contro il Milan, mentre sulla mediana conferme per il duo Adopo-Makoumbou. In attacco Piccoli sarà la punta centrale con Luvumbo e Zortea ad agirgli alle spalle e uno tra Viola e Gaetano a completare la batteria dei trequartisti.La sfida fra Genoa e Cagliari sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento 'Zona DAZN' la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Genoa-Cagliari sarà disponibile anche in streaming su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.