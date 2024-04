Genoa-Cagliari: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Sarà la sfida tutta rossoblù tra Genoa e Cagliari a chiuderà lunedì sera alle 20:45 la 34^ giornata di Serie A. A Marassi si affrontano due squadre con obiettivi differenti. Il Grifone, ormai virtualmente salvo, vuol regalare ai propri tifosi la gioia di una vittoria che al Ferraris manca da due mesi; i sardi sono invece alla ricerca di preziosi punti in una corsa salvezza che nelle ultime settimane li ha visti accelerare notevolmente.Sul fronte formazioni, Gilardino dovrebbe recuperare dopo quasi un mese e mezzo di assenza, anche se difficilmente lo manderà in campo dal primo minuto. Ancora indisponibili invece, oltre ai lungodegenti. Per il Cagliari l'assenza pesante è quella dello squalificatoche si aggiunge a quelle degli infortunati Mancosu e Pavoletti.

Per il Genoa sarà ancora una voltaa sostituire Bani, conche slitterà al centro. In mediana ritorna capitandal primo minuto, mentre sugli esterni è ballottaggio traSe giocherà il primo Sabelli agirà a sinistra, se giocherà il secondo l'italiano verrà schierato a destra. In attacco possibile nuova opportunità di vedere all'opera il tridente composto da, più arretrato, e dalla coppia. Ranieri potrebbe puntare super provare a non far rimpiangere Luvumbo alla spalle della coppia di ex genoani. In alternativa sulla trequarti potrebbe giocarein rete la scorsa settimana contro la Juventus.

La gara verrà trasmessa in diretta tv su Dazn. Sarà possibile vederla anche in streaming attraverso pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast tramite app Dazn.Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Martin; Gudmundsson; Ekuban, Retegui. All. GilardinoScuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana; Viola; Lapadula, Shomurodov. All. Ranieri