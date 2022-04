Genoa-Cagliari (domenica alle ore 18 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 34ª e quintultima giornata di campionato in Serie A.



PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigard, Maksimovic, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri Ekuban; Destro.



CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.