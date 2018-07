Prime parole da giocatore del Genoa per Lorenzo Callegari.



Il centrocampista italofrancese, impegnato come il resto della squadra nel ritiro di Neustift, ha parlato della sua nuova avventura ai microfoni di Primocanale: "Finalmente sono qui. Arrivo dal Psg ma voglio impormi nel campionato italiano che è bello e difficile. Al Genoa ci sono giocatori come Pandev e Criscito che mi potranno insegnare molto e spero di aiutare i rossoblu a fare una stagione importante".



Il suo procuratore Dario Canovi l'ha accostato per senso tattico. Un parallelo che Callegari commenta così: "È un po' un paragone forte. A me piace essere al centro del gioco, insomma toccare la palla".



Infine una battuta sul derby con la Samp: "Me ne hanno già parlato i compagni e ho capito che non è una partita come le altre".