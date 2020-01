Uno non gioca da un mese esatto, l'altro, viceversa, è diventato la punta di riferimento del Genoa nelle ultime settimane. Eppure i destini di Andrea Pinamonti e Antonio Sanabria potrebbero essere inversamente proporzionali alle fortune avute in campo di recente.



Se infatti, fino a pochi giorni fa, il centravanti trentino di scuola Inter sembrava prossimo a salutare la Lanterna, ora il suo futuro lontano dalla Liguria non appare più così certo. Le difficoltà nel trovare una sistemazione adeguata e soprattutto le complicazioni derivanti da un contratto macchinoso fanno sì che coll'avvicinarsi della chiusura del mercato di gennaio le sue percentuali di permanenza in rossoblù aumentino in maniera esponenziale.



Ma con l'arrivo di Mattia Destro e il pieno recupero fisico di Andrea Favilli per il Grifone resta la necessità di privarsi di almeno una delle quattro punte centrali attualmente presenti nel suo organico. Ecco dunque che l'eventuale conferma di Pinamonti coinciderebbe quasi automaticamente con l'addio di Sanabria.



L'attaccante paraguaiano è del resto a Genova solo di passaggio, essendo il suo cartellino di proprietà del Betis che esattamente un anno fa ne ha concesso il prestito per 18 mesi ai rossoblù. Un trasferimento temporaneo che ora potrebbe interrompersi con un semestre d'anticipo qualora il Genoa riuscisse a trovare un club disposto a subentrargli nell'operazione. Una pretendente che, a quanto si scrive in Spagna, potrebbe essere individuata nell'Alavés.