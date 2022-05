Dopo oltre due mesi di stop il Genoa riabbraccia Andrea Cambiaso.



Colui che è stato l'uomo in più del Grifone nella prima parte di stagione è pronto finalmente per tornare in campo. Ieri il laterale genovese si infatti allenato a pieno ritmo con il resto dei compagni, candidandosi per un posto in campo in vista della sfida di venerdì sera contro la Juventus.



Cambiaso è fuori dallo scorso 25 febbraio, giorno della sfida interna contro l'Inter. Gara che lo vide protagonista solo per una manciata di minuti ad inizio secondo tempo. Subentrato dopo l'intervallo a Vasquez, Cambiaso rimediò una contusione al ginocchio che lo costrinse ad alzare bandiera bianca, lasciandolo ai box per il successivo trimestre.