Appagata e distratta. È così che il Genoa si aspetta di trovare la Juventus venerdì sera a Marassi.



Le ormai residue speranze salvezza del Grifone passano anche attraverso la sfida ai bianconeri. Una gara sulla carta proibitiva, visti i valori assoluti delle due formazioni. Tuttavia i rossoblù si augurano che con una finale di Coppa Italia alle porte e la qualificazione in Champions League ormai matematicamente raggiunta la squadra di Allegri possa scendere in Liguria con la pancia piena e la testa lontana.



Circostanze che permetterebbero al Grifone di cullare qualche velleità di vittoria, l'unico risultato che di fatto consentirebbe ai ragazzi di Blessin di restare in qualche modo aggrappati al treno salvezza.



Anche perché i due impegni successivi del Genoa si prospettano altrettanto complicati. Dopo aver ospitato la Juve i rossoblù faranno visita ad un Napoli che dopo aver collezionato diverse figuracce, anche in casa, nel corso di questo campionato non avrà alcuna intenzione di congedarsi dei propri tifosi con l'ennesimo scivolone. Infine il campionato rossoblù si chiuderà con l'impegno interno contro il Bologna, squadra formalmente priva di ogni obiettivo ma in realtà in grado di onorare fino in fondo qualsiasi impegno, come ben sanno Milan, Inter, Juve e Roma.