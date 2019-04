Mercoledì sera contro l'Inter Cesare Prandelli dovrà far ricorso a tutta la propria saggezza per ridisegnare un reparto difensivo falcidiato da squalifiche certe e probabili punizioni.



Con i nerazzurri il Genoa dovrà infatti certamente rinunciare a capitan Criscito, finito in squalifica dopo l'ammonizione rimediata sabato pomeriggio ad Udine. Difficile capire chi potrà prendere il posto dell'ex Zenit nella zona sinistra della retroguardia rossoblù. Il suo sostituto naturale sarebbe Giuseppe Pezzella, arrivato a gennaio proprio dall'Udinese ma finora mai visto in campo con la maglia del grifone se non nelle amichevoli infrasettimanali. Un'altra soluzione, già adottata in questa stagione, potrebbe essere quella di decentrare sulla fascia Ervin Zukanovic, inserendo al suo posto Biraschi o Gunter al fianco di Romero.



Il bosniaco tuttavia, al pari del compagno di reparto Pedro Pereira, potrebbe essere lasciato a riposo disciplinare per un turno dopo la rissa sfiorata nell'intervallo del Friuli proprio con il portoghese. A tal proposito Prandelli ha annunciato provvedimenti drastici, che dovrebbero andare oltre alla multa già comminata ai due. Parole che lasciano supporre una preventivabile esclusione di Zukanovic e Pereira dal prossimo 11 titolare. Tuttavia la situazione non semplicissima di organico e classifica potrebbe indurre l'allenatore bresciano a rimandare almeno per il momento il turno di riposo per i due difensori. Anche perché in caso contrario Prandelli si vedrebbe costretto a ridisegnare trequarti del proprio pacchetto arretrato.