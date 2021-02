Buone notizie in arrivo dall'infermeria per Davide Ballardini.

Con ogni probabilità nella trasferta di sabato pomeriggio in casa del Torino il tecnico del Genoa dovrebbe poter finalmente contare anche sull'apporto di Cristian Zapata e Francesco Cassata.



Sia il difensore colombiano che il mediano spezzino, che già da qualche giorno aveva fatto ritorno a Pegli dopo una lunga assenza per infortunio, oggi si sono allenati regolarmente con il resto dei compagni, candidandosi per un posto nella lista dei convocati che l'allenatore romagnolo diramerà venerdì sera.



Rientri importanti soprattutto per quel che riguarda Cassata che potrà rinfoltire un reparto che nel capoluogo piemontese sarà orfano di Milan Badelj, fermato per un turno dal giudice sportivo.