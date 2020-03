La pausa forzata imposta alla vita quotidiana di ognuno per Francesco Cassata non ha rappresentato soltanto l'interruzione di un ottimo momento di forma (testimoniato dalle reti realizzate contro Lazio e Milan) ma ha anche costretto il centrocampista del Genoa ha rivedere i propri programmi personali: "Alla mia fidanzata Carolina ho dedicato il mio primo gol sotto la Nord - ha raccontato al Secolo XIX - adesso lei è qui con me a Genova. È molto importante, c’è sempre stata anche quando le cose non andavano. Il matrimonio è nei nostri piani e quando ci sentiremo pronti faremo anche quel passo".



Passando alle questioni di campo, Cassata si dice soddisfatto della sua avventura in rossoblù: "Il mio bilancio finora è positivo, anche se posso fare meglio e so che dovrò migliorare molto, però sono soddisfatto di come ho superato gli infortuni e mi sono ritagliato spazio in squadra. Il mio obiettivo è quello di rimanere nel Genoa per cercare di raggiungere obiettivi sempre più importanti con la maglia del Grifone".