Un altro sorriso è affiorato ieri sulla bocca di Aurelio Andreazzoli. Oltre al rientro in gruppo di Riccardo Saponara, il tecnico del Genoa ha potuto riabbracciare nella prima sessione atletica della settimana anche un altro ex infortunato, Francesco Cassata.



Il centrocampista spezzino si è pienamente ristabilito dalla frattura al dito del piede accusata 3 settimane fa e sarà dunque pienamente arruolabile per la sfida di domenica all'ora di pranzo contro l'Atalanta.



L'ex Sassuolo difficilmente partirà titolare contro i bergamaschi ma rappresenterà comunque per Andreazzoli una valida alternativa a gara in corso.