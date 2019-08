Non solo Riccardo Saponara. Nell'esordio di campionato contro la Roma, in programma domenica sera all'Olimpico, il tecnico del Genoa Aurelio Andreazzoli dovrà fare a meno di un altro nuovo arrivo del suo centrocampo.



Nel corso dell'allenamento odierno Francesco Cassata è rimasto vittima di un infortunio che gli è costato la frattura di un dito del piede. Un inconveniente che oltre alla sfida con i giallorossi potrebbe costare al mediano spezzino anche la successiva gara, quella interna con la Fiorentina del prossimo 1 settembre. Come ha spiegato il Genoa con una nota diffusa attraverso i propri canali ufficiali il quadro clinico del ragazzo verrà rivalutato nei prossimi giorni per capire meglio entità e tempi di recupero.



Per Cassata di tratta oltre tutto del secondo guaio fisico in poche settimane. Ad inizio agosto l'ex Frosinone aveva infatti riportato una sub-lussazione alla spalla.



Oltre agli infortunati Saponara e Cassata, il Grifone partirà per la trasferta nella Capitale senza gli squalificati Pajac e Agudelo, oltre al lungodegente Sturaro, il cui rientro in campo è previsto non prima di ottobre.