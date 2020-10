GENOA-CATANZARO 2-1 (p.t 1-0)



Reti: 7' pt e 19' st Scamacca (G), 37' st Fazio (C).



Genoa (3-5-2): Marchetti; Biraschi, Masiello, Criscito; Czyborra, Lerager (15' st Cassata), Radovanovic, Zajc (15' st Melegoni), Parigini (38' st Ghiglione); Destro (1' st Pjaca), Scamacca (38' st Pandev). All: Maran.



Catanzaro (3-5-2): Di Gennaro; Martinelli, Riccardi (20' st Verna), Pinna; Fazio, Baldissin (20' st Altobelli), Carlini (7' st Corapi), Risolo (29' st Curiale), Contessa; Casoli, Di Massimo (7' st Evacuo). All: Calabro.



Arbitro: L. Maggioni di Lecco.



Ammoniti: 37' pt Di Massimo (C); 12' st Masiello (G).