Gianni Di Marzio non ha dubbi: il grande acquisto estivo del Genoa è stato Rolando Maran.



L'ex tecnico, tra le altre anche del Grifone, è convinto che l'allenatore trentino sia l'uomo giusto per permettere ai rossoblù di vivere una stagione meno tribolata rispetto alle ultime: "Maran è bravo, serio - ha dichiarato Di Marzio al Secolo XIX - gli dai un obiettivo e lo raggiunse sempre. Al di là dei recenti problemi legati al Covid-19, credo che il Genoa dovrebbe puntare su un telaio-base di calciatori, per portare avanti un progetto più a lungo termine. Pjaca mi piaceva molto, speriamo stia bene fisicamente. Badelj è un bel giocatore. E Pandev può risolvere le partite da un momento all'altro".



Malgrado l'augurio che fa ai rossoblù, Di Marzio non risparmia elogi anche alle altre formazioni di medio-bassa classifica del nostro campionato: "Spero che il Genoa quest'anno non soffra, anche se le piccole giocano tutte bene, a partire dallo Spezia di Italiano. In futuro però, con una piazza così, mi piacerebbe vedere un Genoa che lotta per l'Europa".



Infine una raccomandazione in vista della gara di Coppa Italia in programma domani pomeriggio a Marassi: "Col Catanzaro è favorito, ovvio, ma occhio alle motivazioni di chi è nelle serie inferiori".