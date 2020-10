Scatterà alle 17 in punto, sul prato verde di Marassi, il debutto ufficiale del Genoa nella Coppa Italia 2020/2021.



Opposto al Catanzaro, squadra di Serie C che nel turno precedente ha eliminato ai rigori il Chievo, il Grifone scenderà in campo con l'ormai consueto 3-5-2. A comporlo saranno: Marchetti in porta; Biraschi, Masiello e Criscito in difesa; Czyborra e Parigini sugli esterni, con il trio Lerager-Radovanovic-Zajc ad agire per vie centrali. In attacco infine spazio al doppio centravanti con Destro che affiancherà l'esordiente Scamacca.



Il Catanzaro, allenato da Nicola Calabro, si affiderà invece a Di Gennaro, Contessa, Martinelli, Fazio, Di Massimo, Pinna, Riccardi, Risolo, Baldasin, Casoli e Carlini.



Ad arbitrare l'incontro il signor Lorenzo Maggioni di Lecco.