Costerà caro a Mimmo Criscito il cartellino giallo rimediato ieri sera al 43' di Milan-Genoa.



Il capitano rossoblù è infatti incappato nella quinta ammonizione stagionale e come da regolamento sarà costretto a saltare la prossima gara, quella che sabato pomeriggio alle 15 vedrà il Grifone sempre di scena a San Siro ma questa volta ospite dell'Inter.



Un'assenza senza dubbio pesante per Ivan Juric, già costretto a rinunciare agli acciaccati Marchetti, Spolli e Favilli, che ieri ha schierato l'esterno campano come quinto di centrocampo. Un ruolo nel quale il Genoa in questo momento non ha altri interpreti di ruolo. Nelle scorse settimane la corsia mancina è stata spesso affidata a Darko Lazovic, il quale tuttavia si trova molto più a suo agio sulla fascia opposta. Inevitabile però che sia proprio il serbo a doversi adattare contro i nerazzurri, con uno tra Gunter e Zukanovic a coprirgli le spalle sulla linea dei difensori.