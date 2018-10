Sono 25 i giocatori convocati da Ivan Juric per partecipare alla doppia trasferta di Milano che attende il Genoa tra domani e sabato.



Dopo aver affrontato il Milan, nel recupero della gara del primo turno non disputata lo scorso 18 agosto, i rossoblu affronteranno infatti anche l'inter, sempre a San Siro, nell'undicesima giornata di Serie A. Nell'elenco dei giocatori che dopo la sfida con i rossoneri resteranno in Lombardia per preparare anche quella ai nerazzurri non figurano gli infortunati Marchetti e Favilli. Soltanto in un secondo momento invece si aggregheranno lo squalificato Romero, che salterà il Milan ma tornerà a disposizione con l'Inter, e il convalescente Spolli che resterà ancora qualche giorno a Pegli sperando di recuperare entro sabato.



Questo l'elenco completo dei convocati ordinati per numero di maglia: Gunter (3), Criscito (4), Lisandro Lopez (5), Romulo (8), Piatek (9), Lapadula (10), Kouamé (11), Biraschi (14), Mazzitelli (15), Rolon (18), Pandev (19), Lazovic (22), Russo (23), Bessa (24), Vodisek (25), Dalmonte (26), Sandro (30), Pereira (32), Lakicevic (33), Omeonga (40), Veloso (44), Medeiros (45), Zukanovic (87), Hiljemark (88), Radu (97).