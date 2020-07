La pandemia di coronavirus sta avendo conseguenze devastanti per tante realtà produttive. Tra queste non sono escluse le società di calcio che nonostante la ripartenza del campionato hanno accusato in questi mesi pesanti passivi.



Per il Genoa la somma dei mancati introiti oscillerebbe tra i 20 e i 30 milioni di euro, cifra indicata più volte dal presidente rossoblù in persona Enrico Preziosi. A margine di un'intervista all'imprenditore irpino, il quotidiano Libero ha rivelato che proprio per fronteggiare tale crisi il club più antico d'Italia avrebbe chiesto alla Saci, società del gruppo italiano Cassa Depositi e Prestiti specializzata nel settore assicurativo-finanziari, un prestito da 7 milioni di euro.