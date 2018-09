Tra gli spettatori altamente interessati ad assistere dal vivo questa sera alla gara tra Genoa e Chievo ci saranno anche alcuni emissari del commissario tecnico azzurro Roberto Mancini.



Come spiega il sito internet ufficiale della società rossoblù, i collaboratori del selezionatore della Nazionale saranno presenti sulle tribune del Ferraris per prendere una prima visione dell'impianto genovese in vista dell'amichevole tra Italia e Ucraina in programma a Marassi il prossimo 10 ottobre.



Chissà se oltre ad una valenza logistica la visita degli osservatori azzurri non serva a Mancini anche per monitore le prestazioni di alcuni possibili futuri convocati, come Mimmo Criscito e Davide Biraschi da una parte e Federico Barba e Mattia Bani dall'altra.