Il Genoa ha 14 tesserati positivi al coronavirus. Dopo Mattia Perin e Lasse Schone, che non erano partiti neanche per Napoli, dove la squadra di Maran ha perso 6-0, altri nuovi casi in casa del Grifone. Lo ha comunicato il club: "Il Genoa comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid 19 è salito a 14 tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate".



TAMPONI ANCHE AL NAPOLI - Ovviamente, di conseguenza, tamponi a tappeto anche in casa Napoli, avversari dei liguri nella giornata di ieri, e prossimi avversari della Juventus in campionato. Il Genoa, invece, nel primo weekend di ottobre sfiderà il Torino.