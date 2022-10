Massimo Coda, reduce dalla decisiva doppietta alla Ternana, ha parlato della sua stagione al Genoa e dei traguardi stagionali: "Con il Genoa serve vincere subito - ha detto il bomber campano a GianlucadiMarzio.com - in una piazza così non puoi fallire. Abbiamo tutto da perdere. Tra le avversarie la Ternana è quella che mi ha sorpreso più di tutte. Le altre quando vengono a Genova sono un po' più rinunciatarie. Poi ce ne sono ancora tante da affrontare".



Arrivato a 107 reti complessive in Serie B, Coda ha messo nel mirino il record storico di Stefan Schwoch che in carriera esultò in cadetteria in 135 occasioni: "Ogni tanto penso a quel primato, ho ancora qualche anno. L'ambizione, però, è quella fare la A fatta bene. Se dovessi scegliere, vorrei fare uno o due anni e poi punterei di nuovo al record".



Nell'immediato, oltre alla promozione con il Grifone, l'obiettivo personale è provare a rivincere quella classifica cannonieri che già lo scorso anno l'ha visto trionfatore: "Voglio provarci. Tra gli avversari temo Cheddira, ha tantissima forza nelle gambe e con la palla crea sempre qualcosa, e Inglese del Parma"