Massimo Coda, colpo di mercato dell'estate del Genoa si è raccontato ai microfoni di Dazn: "Se non fosse arrivato un club come il Genoa non mi sarei mai mosso da Lecce, l’avrei fatto solo per un club così importante e così è stato. Solo per questo motivo ho lasciato la Serie A."



Dopo aver segnato oltre 40 reti nelle ultime due stagioni, il centravanti campano è al momento ancora fermo a quota due, entrambe realizzate su rigore rispettivamente a Benevento in coppa e Parma in campionato. Un bottino magro che Coda intende incrementare quanto prima, anche per rivivere le sensazioni del suo esordio in rossoblù: "È stata subito una bella emozione - ha aggiunto, riferendosi al gol contro il Benevento - vedo che il pubblico si esalta e cercherò di farli gioire spesso e volentieri. Poi non me lo sono goduto tanto perché era comunque un gol dell’ex e non ho potuto esultare tanto. La tifoseria del Genoa è stato uno dei motivi per cui l’ho scelta e l’ho detto: quest’anno vorrei vederla gioire tante volte. Soprattutto ci tengo a segnare su azione il prima possibile."



Coda ha poi rivelato quelli che sono i suoi obiettivi futuri: "Il sogno che ho coincide con l’annata che vado ad affrontare. Vorrei subito rivincere il campionato, che è la priorità assoluta. Promesse invece è inutile farlo perché quando vado in campo io voglio dare sempre il massimo e cerco di dimostrarlo“.