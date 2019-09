Invertire la rotta. Dopo i due KO consecutivi rimediati contro Atalanta e Cagliari, il Genoa ha la necessità questa sera con il Bologna di tornare a far punti e possibilmente di metterne in carniere tre.



Per farlo Aurelio Andreazzoli sembra intenzionato ad affidarsi agli uomini che tanto bene avevano fatto nelle prime uscite stagionali, abbandonando quell'idea di turn-over sperimentata senza troppa fortuna venerdì scorso alla Sardegna Arena.



In attacco Pinamonti, che sull'isola aveva lasciato spazio a Favilli, tornerà quindi a far coppia con Kouamè. In difesa, anche per necessità viste le defezioni di Biraschi e Goldaniga, si riformerà il trio composto da Criscito, Zapata e Romero. Qualche dubbio in più c'è invece in mezzo al campo, dove Lerager potrebbe riprendere a Saponara la maglia da titolare con Schone e Radovanovic a spalleggiarlo. Attenzione però alle quotazioni in ascesa di Cassata che, un po' a sorpresa, potrebbe rilevare l'ex regista dell'Ajax, concedendogli un turno di riposo. Sulle corsie esterne, infine, Barreca ritornerà ad essere il padrone della fascia sinistra con Ghiglione in vantaggio su Ankersen per la titolarità di quella opposta.