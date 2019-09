La prima partita da titolare in Serie A di Andrea Favilli non verrà certo ricordata con il sorriso dal centravanti del Genoa.



Contro il Cagliari, venerdì scorso, l'attaccante pisano non è Infatti stato in grado di sfruttare al meglio l'occasione concessagli da Aurelio Andreazzoli, che l'aveva preferito dal primo minuto a Pinamonti. Dopo tanto tempo trascorso in infermeria Favilli è apparso appesantito e timoroso, oltre che del tutto inconsistente sotto rete.



Una chance mancata, insomma, che sembra aver convinto il tecnico del Genoa a puntare nuovamente mercoledì contro il Bologna sul tandem già visto nelle prime tre uscite stagionali, quello composto da Pinamonti e Kouamè.



La bocciatura di Favilli, tuttavia, è solo temporanea. La stagione del resto soltanto all'inizio ed Andreazzoli ha a più riprese sottolineato quanto apprezzi le doti del giovane attaccante prelevato due estati fa dalla Juventus.