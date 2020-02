Tra gli osservati speciali della gara di domenica tra Milan e Genoa ci sarà senza dubbio il rossoblu Paolo Ghiglione.



L'esterno del grifone, tornato ad allenarsi proprio ieri dopo diverse settimane di stop, dovrebbe essere a disposizione di Davide Nicola per la trasferta del Meazza dove, in caso di impiego, verrebbe monitorato con estrema attenzione dalla dirigenza rossonera.



Cresciuto proprio nel vivaio del diavolo, prima di passare ancora giovanissimo in quello dei liguri, Ghiglione è da tempo un obiettivo di mercato del Milan che a giugno vorrebbe affondare il colpo su di lui.