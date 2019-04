L'emergenza difensiva a cui doveva far fronte il Genoa nella difficile trasferta di domenica sera al San Paolo potrebbe spingere Cesare Prandelli ad adottare soluzioni alternative mai provate fin qui in stagione.



In caso di ritorno della difesa a 3, ipotesi molto probabile vista la contemporanea assenza degli squalificati Romero e Zukanovic, potrebbe indurre il tecnico bresciano a ripescare dal dimenticatoio un giocatore che fin qui non si è mai visto in campo, neppure in Coppa Italia: Ivan Lakicevic.



L'esterno serbo arrivato in estate a parametro zero dal Vojvodina potrebbe essere la mossa a sorpresa di Prandelli, tentato di dare una chance al 25enne dopo le pessime prestazioni offerte ultimamente sulla corsia di destra dal portoghese Pedro Pereira. L'eventuale esordio stagionale di Lakicevic , più probabile in un centrocampo a cinque che non nel 4-4-2, permetterebbe inoltre di inserire il connazionale Lazovic sulla fascia opposta , risolvendo contestualmente anche il problema della corsia mancina, dal momento che il titolare Criscito verrebbe arretrato sulla linea di difesa.