Nulla da fare per Tonni Sanabria. L'affaticamento muscolare che ieri ha colpito l'attaccante del Genoa lo costringerà a saltare la gara di questa sera tra i rossoblù e il Parma.



Il paraguaiano non è stato inserito da Davide Nicola neppure nell'elenco delle diverse, dovendosi accontentare di seguire e sostenere i propri compagni dalle tribune deserte del Ferraris. Resta da capire se l'attaccante sarà in grado di recuperare in vista del prossimo impegno dei liguri, attesi sabato pomeriggio in casa del Brescia.



Fuori dalla distinta del Grifone, oltre all'infortunato di lungo corso Ivan Radovanovic, anche Federico Marchetti, Sebastian Eriksson, Peter Ankersen e Marko Pajac. Presente invece il giovane portiere Nicolò Radaelli, classe 2001, alla prima chiamata in prima squadra. Si rivede inoltre dopo una lunga assenza il danese Lukas Lerager.