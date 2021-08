Davide Ballardini, come da abitudine, nel presentare la sfida di questa sera contro il Perugia ha voluto tenere tutti sulla corda, non sbilanciandosi riguardo alle scelte di uomini e di modulo che opererà questa sera. Malgrado il tentativo di transizione verso la difesa a quattro sembri ormai un percorso irreversibile, contro gli umbri più per necessità che per convinzione il tecnico romagnolo dovrebbe affidarsi ancora al vecchio e collaudato 3-5-2.



Inutile nascondersi che più delle eventuali novità tattiche ad incuriosire sono soprattutto i possibili esordi in rossoblù di alcuni dei volti nuovi. Tra questi quasi scontata appare la presenza dal primo minuto di Salvatore Sirigu, nuovo guardiano dei pali del Grifone. Davanti a lui assieme ai senatori Criscito e Masiello, quest'ultimo in ballottaggio con Biraschi, potrebbe trovare spazio anche il giovane belga Van Heudsen, giunto in prestito dall'Inter.



A centrocampo la certezza è rappresentata dalla regia di Milan Badelj, mentre più difficile appare capire chi saranno i suoi scudieri. Possibile che una maglia da titolare venga affidata ad un altro neoacquisto, l'ex parmense Hernani, magari con il rientrante Sturaro a completare il reparto mediano. Sugli esterni Sabelli si gioca una maglia con Ghiglione a destra, mentre sulla mancina dovrebbe trovare spazio Czyborra.



Alla ricerca dei gol ci penseranno poi Mattia Destro e il giovane polacco Aleksander Buksa, altro possibile debuttante di serata.