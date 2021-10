Questa volta, a differenza di quanto avvenuto contro il Verona tre settimane fa, non ci saranno biglietti omaggio per i tifosi del Genoa. Eppure la sfida al Sassuolo di domenica pomeriggio si preannuncia come un evento in grado di attirare a Marassi quello che un tempo veniva definito il pubblico delle grandi occasioni.



Compatibilmente con i limiti di capienza imposti dalle misure anti-pandemia, il popolo rossoblù promette di accorrere in massa al Ferraris per sostenere i propri beniamini. In particolare lo faranno le sigle del tifo organizzato, assenti nei primi impegni casalinghi del Grifone poiché in contestazione con l'ormai ex presidente Enrico Preziosi.



Con l'uscita di scena del Joker i vari gruppi ultrà hanno già annunciato di voler tornare sugli spalti, colorando lo stadio con sciarpe e striscioni e provando con i propri cori a spingere il Genoa verso la prima vittoria interna di questo campionato.