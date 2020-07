Ennesimo bivio della stagione per il Genoa che vincendo questa sera in casa del Sassuolo si garantirebbe la permanenza in Serie A con 90' d'anticipo rispetto alla fine del torneo.



Per cercare la non facile impresa di espugnare il Mapei Stadium Davide Nicola starebbe pensando di riproporre una difesa a quattro molto simile a quella vista all'opera in occasioni dei due successi con Sampdoria e Lecce e temporaneamente abbandonata sabato scorso contro l'Inter.



Davanti a Perin dovrebbero agire l'ex di turno Goldaniga e Cristian Romero, con Biraschi e Criscito a presidiare rispettivamente la fascia destra e quella mancina. A centrocampo al fianco di Schone ci sarà il connazionale Lerager, al rientro dopo il turno di squalifica scontato contro i nerazzurri, mentre Jagiello e Cassata dovrebbe curare le corsie laterali. Infine in attacco spazio al tandem che in questo post-lockdown ha dato maggiori garanzie, anche dal punto di vista realizzativo, ossia quello composto da Pandev e Pinamonti.