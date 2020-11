Mercoledì importante per il Genoa che alle 17 ospiterà al Ferraris il Torino nel recupero della gara valida per il secondo turno di Serie A non disputata lo scorso 3 ottobre.



Dopo il buon pareggio in rimonta ottenuto domenica sera nel derby con la Sampdoria, Rolando Maran potrebbe decidere di affidarsi nuovamente al modulo ad Albero di Natale attuato per la prima volta proprio contro i blucerchiati.



Rispetto alla sfida con i cugini, tuttavia, il tecnico trentino potrebbe operare qualche cambio di formazione. In difesa, ad esempio, davanti a Mattia Perin Goldaniga dovrebbe lasciare il posto a Bani al fianco di Zapata, con Biraschi a destra e Pellegrini che sulla sinistra appare in vantaggio su un Criscito ancora in ritardo di condizione dopo la guarigione dal Covid. In mezzo confermati sia Rovella che Badelj, con Behrami in vantaggio su Lerager e Radovanovic per completare il reparto.



Infine in attacco si prospetta un turno di riposo per Goran Pandev, sostituito dal primo minuto da Pjaca. Il croato agirà alle spalle di Scamacca, in coppia con Zajc.