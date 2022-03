Due settimane piene separano il Genoa dal prossimo impegno in campionato. La prima gara post-pausa per le nazionali del Grifone, quella in casa del Verona, è stata infatti fissata nel tardo pomeriggio di lunedì 4 aprile.



Una collocazione che ha fatto storcere il naso a più di un tifoso, poiché negherà a molti sostenitori la possibilità di seguire la propria squadra in una delicata sfida salvezza. A sorridere è però Alexander Blessin che non solo potrà contare su un paio di giorni in più per riaccogliere i nove reduci dagli impegni con le nazionali ma potrà tentare nel frattempo anche a recuperare almeno un paio di infortunati.



Attualmente sono quattro i rossoblù domiciliati presso l'infermeria di Villa Rostan. Due di loro, capitan Criscito e Caleb Ekuban, hanno buone percentuali di rientro in vista della gara con gli scaligeri. Più basse invece le possibilità di rivedere sia Andrea Cambiaso che Zinho Vanhausden per i quali bisognerà presumibilmente avere ancora un po' di pazienza.