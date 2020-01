Il Genoa insiste e fa sul serio per Amin Younes. Il trequartista tedesco del Napoli è l'obiettivo principale del grifone per rafforzare il proprio reparto offensivo. Secondo quanto scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport la dirigenza rossoblù si sarebbe esposta ufficialmente con i colleghi partenopei chiedendo informazioni sul giocatore che con Gattuso rischia di trovare lo stesso spazio avuto con Ancelotti, ossia molto poco.



Da superare restano però le resistenze del giocatore, non del tutto convinto che la destinazione rossoblù possa fare al caso suo. A fargli cambiare idea potrebbe comunque contribuire la formula del trasferimento. In caso di prestito e con la prospettiva di poter tornare all'ombra del Vesuvio a fine campionato, Younes, cercato da molti altri club anche all'estero, potrebbe convincersi ad accettare la proposta del grifone.