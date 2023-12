All'apertura del mercato di gennaio mancano ancora una ventina di giorni. Ciò tuttavia non impedisce alla società di A di provare a imbastire le prime operazioni in vista di quello che un tempo veniva definito mercato di riparazione.



Tra chi promette di essere protagonista c'è anche il Genoa che tra le necessità ha quella di rintracciare un vice Retegui. A tal proposito il Grifone avrebbe già imbastito alcuni discorsi preliminare con l’Hammarby per l’attaccante classe 2003 Jusef Erabi, svedese d'origine afgane. Attualmente alle prese con un infortunio al piede, il giocatore ha il contratto in scadenza il prossimo giugno. Sulle sue tracce tuttavia ci sarebbero anche Reims, Nantes e Slavia Praga.



A darne notizia è Fabrizio Romano.