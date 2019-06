Come riportato da Sky Sport, il Chievo dopo aver chiuso con Samp e Bologna per Depaoli e Bani, ha trovato l’accordo col Genoa per il cartellino di Jaroszynski. L’esterno mancino approderà al Grifone per circa 4 milioni di euro. Il Chievo oggi incassa circa 13 milioni dalle cessioni: la cifra servirà per iscriversi al prossimo campionato di B.