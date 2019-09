Questa sera, nella sfida tra Genoa e Bologna, Lasse Schone potrebbe per la prima volta dal suo arrivo al Grifone non partire titolare.



Il tecnico dei liguri, Aurelio Andreazzoli, starebbe infatti pensando alla possibilità di far rifiatare l'ex regista dell'Ajax, finora schierato sempre dal primo minuto nelle cinque gare ufficiali disputate dai rossoblù tra campionato e Coppa Italia.



Se l'ipotesi dovesse realmente concretizzarsi, al posto di Schone potrebbe essere gettato nella mischia, un po' a sorpresa, un altro volto nuovo dell'estate genoana: Francesco Cassata. Il 22enne spezzino, arrivato in prestito dal Sassuolo, non ha ancora avuto modo di debuttare con la maglia del club più antico d'Italia, anche per via della frattura ad un dito del piede che l'ha costretto a saltare i primi tre turni di Serie A. Tornato a disposizione venerdì scorso a Cagliari, Cassata è rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti di gioco.



Andreazzoli crede molto in lui e spera di poterlo utilizzare il prima possibile. Chissà che l'occasione buona non sia già questa sera.