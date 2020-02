Saranno certamente almeno due i giocatori a cui Davide Nicola dovrà rinunciare nell'impegno che attende domenica prossima il suo Genoa.



Contro il Cagliari non potranno infatti scendere in campo né Cristian Romero né Valon Behrami, entrambi finito nel libro nero del giudice sportivo dopo la sfida di ieri in casa dell'Atalanta. Il difensore argentino in seguito al cartellino giallo, il decimo della sua stagione, rimediato in regime di diffida; il centrocampista elvetico per via dell'espulsione accusata nel finale di partita.



Al loro posto Nicola dovrebbe ripescare l'ormai guarito Cristian Zapata reduce da un lungo periodo di stop a causa di guai muscolari, e Francesco Cassata.