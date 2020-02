Il rigore trasformato ieri da Mimmo Criscito contro l'Atalanta rappresenta il quinto centro stagionale per il difensore del Genoa dal dischetto. Il laterale campano, reduce dall'errore di otto giorni prima in casa della Fiorentina, è attualmente il difensore più prolifico dell'intera Serie A.



Nel mirino del capitano rossoblù c'è però un altro record appartenente ad un ex collega di reparto. Nella stagione 2007/08 Maurizio Domizzi, all'epoca in forza al Napoli, mise a segno sei tentativi dagli 11 metri in un intero campionato. Appena uno in più di quelli realizzati fino ad ora da Criscito che adesso ha a disposizione 16 giornate per eguagliarlo ed eventualmente superarlo.