Nella gara che potrebbe decidere il suo futuro sulla panchina del genoa, Aurelio Andreazzoli intende sfidare il Milan affidandosi agli uomini di maggior classe ed esperienza.



Dopo il turnover mostrato con pessimi risultati domenica scorsa in casa della Lazio, l'undici titolare sabato con i rossoneri sarà probabilmente molto simile a quello visto all'opera nelle prime uscite stagionali.



Al centro della difesa a tre dovrebbe esserci spazio nuovamente per l'ex di turno Cristian Zapata, anche perché Davide Biraschi non pare ancora al 100% dopo il fastidio muscolare accusato la scorsa settimana.



In cabina di regia ritroverà il suo posto Lasse Schone, impiegato all'Olimpico soltanto nella seconda frazione di gioco. Là avanti, infine, nonostante la buona prova di Toni Sanabria il ruolo di centravanti al fianco di Kouame dovrebbe rivedere protagonista Andrea Pinamonti.